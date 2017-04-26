Агент Гризманна: "Конкретный интерес к Антуану есть со стороны "МЮ"

Агент нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна Эрик Ольхатс подтвердил интерес к игроку со стороны "Манчестер Юнайтед". "МЮ" давно интересуется французом и готов сделать предложение летом.

– Мы находимся на этапе сбора информации от клубов, которые имеют конкретный интерес, – цитирует Telefoot Ольхатса. – В контракте указана сумма отступных в 100 миллионов евро, что ограничивает круг претендентов. Это может быть "МЮ", "Манчестер Сити", "Челси", "Барселона", "Реал". "МЮ" первым связался с нами и проявил наиболее конкретный интерес.