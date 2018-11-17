Агент Фалькао хочет, чтобы игрок перешел в "Реал"

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао может зимой перейти в "Реал", утверждает Marca. Агент колумбийца Жорже Мендеш ищет новый клуб для своего клиента и предложил его мадридскому клубу. Контракт игрока с монегасками рассчитан до 2020 года.

"Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, а у владелец клуба Дмитрий Рыболовлев находится в центре крупного коррупционного скандала, поэтому агент Фалькао хочет воспользоваться этим, чтобы организовать переход в "Реал". Рассматривается вариант аренды на полгода.