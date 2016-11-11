Агент: "Эззатоллахи хочет остаться в "Ростове", мы поговорим с Бердыевым"

Мехди Хагитали, агент полузащитника "Ростова" Саида Эззатоллахи, сообщил, что будущее игрока будет определено после встречи с вице-президентом - тренером клуба Курбаном Бердыевым. В декабре у хавбека заканчивается контракт с ростовчанами.

Иранец перешел в донской клуб в феврале 2016 года. В нынешнем сезоне провел девять матчей за "Ростов" в премьер-лиге, в которых забил один мяч.

- Контракт Саида с "Ростовом" истекает в декабре, - приводит "Р-Спорт" слова Хагитали. - Пока не могу ничего сказать о его будущем. Он посоветуется с Курбаном Бердыевым относительно того, что делать дальше. Конечно, ему хотелось бы остаться в клубе и дальше выступать под руководством специалиста.