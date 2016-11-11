15:16 | ФУТБОЛ — Трансферы

Агент: "Эззатоллахи хочет остаться в "Ростове", мы поговорим с Бердыевым"

0
0
0

Мехди Хагитали, агент полузащитника "Ростова" Саида Эззатоллахи, сообщил, что будущее игрока будет определено после встречи с вице-президентом - тренером клуба Курбаном Бердыевым. В декабре у хавбека заканчивается контракт с ростовчанами.

Иранец перешел в донской клуб в феврале 2016 года. В нынешнем сезоне провел девять матчей за "Ростов" в премьер-лиге, в которых забил один мяч.

Контракт Саида с "Ростовом" истекает в декабре, - приводит "Р-Спорт" слова Хагитали. - Пока не могу ничего сказать о его будущем. Он посоветуется с Курбаном Бердыевым относительно того, что делать дальше. Конечно, ему хотелось бы остаться в клубе и дальше выступать под руководством специалиста.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161111/1112109721.html

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ