11:35 | ФУТБОЛ — Трансферы

Агент Эвра подтвердил уход игрока из "Ювентуса"

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Агент защитника "Ювентуса" Патрис Эвра Федерико Пасторелло подтвердил информацию об уходе своего клиента из стана туринцев этой зимой. Тем не менее он отметил, что за последние дни у него не было встреч с руководством итальянского клуба.

- Я не встречал с руководством "Ювентуса", и у меня нет запланированных встреч с ним на данный момент, - цитирует Juvenews.eu Пасторелло. - Тем не менее, думаю, вполне вероятно, что Эвра покинет "Ювентус" в январе.

Напомним, ранее СМИ писали об интересе к 35-летнему французу со стороны "Валенсии" и "Манчестер Юнайтед".

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Материалы REN-TV

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