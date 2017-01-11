Агент Эвра подтвердил уход игрока из "Ювентуса"

Агент защитника "Ювентуса" Патрис Эвра Федерико Пасторелло подтвердил информацию об уходе своего клиента из стана туринцев этой зимой. Тем не менее он отметил, что за последние дни у него не было встреч с руководством итальянского клуба.

- Я не встречал с руководством "Ювентуса", и у меня нет запланированных встреч с ним на данный момент, - цитирует Juvenews.eu Пасторелло. - Тем не менее, думаю, вполне вероятно, что Эвра покинет "Ювентус" в январе.

Напомним, ранее СМИ писали об интересе к 35-летнему французу со стороны "Валенсии" и "Манчестер Юнайтед".