Агент Эвертона Фелипе: "Спорт Ресифи" отказал "Спартаку", а потом передумал"

Агент полузащитника "Спорт Ресифи" Эвертона Фелипе Диогу Соуза сообщил, что руководство бразильского клуба не сразу принял предложение "Спартака" по покупке 20-летнего хавбека. Ранее появилась информация, что о трансфере игрока в российскую команду будет объявлено на следующей неделе.

– Первоначальное предложение "Спартака" по Фелипе, сделанное около месяца назад, составляло 3,5 миллиона долларов, – цитирует "Р-Спорт" Соузу. – Бразильский клуб отклонил его. Теперь "Спорт Ресифи" передумал, потому что это хорошее предложение.

Напомним, Фелипе является воспитанником "Спорт Ресифи". За основную команду он выступает с 2014 года. В в этом сезоне полузащитник провел 17 игр в чемпионате, забив один мяч и отдав две голевые передачи. Всего на его счету 58 матчей, два гола и пять передач.