Агент Дракслера прибыл в Барселону

В ближайшее время полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер может сменить команду. Роже Виттманн, агент футболиста, прибыл в столицу Каталонии, сообщает Bild.
"Барселона" рассматривает вариант с Дракслером на случай возможного срыва трансфера нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. У 23-летнего игрока есть несколько вариантов продолжения карьеры.
В прошлом сезоне после перехода из "Вольфсбурга" зимой немецкий полузащитник провел за "ПСЖ" 25 матчей и забил десять голов.
Draxler's agent is in Barcelona. [Bild] pic.twitter.com/437Ay9O1sm– Catalan Edition (@CatalanEdition) 5 августа 2017 г.