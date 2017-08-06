Агент Дракслера прибыл в Барселону

В ближайшее время полузащитник "ПСЖ" Юлиан Дракслер может сменить команду. Роже Виттманн, агент футболиста, прибыл в столицу Каталонии, сообщает Bild.

"Барселона" рассматривает вариант с Дракслером на случай возможного срыва трансфера нападающего дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле. У 23-летнего игрока есть несколько вариантов продолжения карьеры.

В прошлом сезоне после перехода из "Вольфсбурга" зимой немецкий полузащитник провел за "ПСЖ" 25 матчей и забил десять голов.