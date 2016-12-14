16:33 | ФУТБОЛ — Трансферы

Агент Депая: "Спартак"? Без комментариев"

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Кес Плугсма, представитель компании Sports Entertainment Group, ведущей дела полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая, не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере футболиста в "Спартак". Ранее "СЭ" сообщал, что зимой москвичи могут взять 22-летнего форварда в аренду до конца чемпионата России-2016/17.

- Наше агентство не дает публичные комментарии о своих клиентах, - сказал Плугсма. (Гоша ЧЕРНОВ)

Лучший друг Промеса. Кто такой Депай и зачем он "Спартаку" //
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КОММЕНТАРИИ (19)
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pakha

Да уж))) Крутая новость))) Я ничего не комментирую!)))))) Автор статьи, возьми с полки пирожок и иди ваяй ещё пару подобных перлов!

19:01

Союз Аполлонович

Срочно номинировать эту статью на Пулитцеровскую премию!

18:25

waleriy

Сколько тут деб илов

18:19

rossoneri

с первым апреля, друзья!

18:09

Ботаникум

Читал комменты к этой "супер-новости" и "хохотался", и сечас РЖУНИМАГУ! Спасибо, парни, за ПОЗИТИВ, родившийся на ПУСТОПОРОЖНЕМ СЭ-ксе!

18:06

Promesov

Может Депай и есть тот загадочный форвард

17:33

Promesov

Ну не сказали же что "НЕТ". Значит есть какие то переговоры и это и хотел сказать автор, а вы и не поняли этого. Плюс кто-то из сэ обещал же до нового года сильного форварда - вот статья на 1.40 про форварда до нового года http://www.sport-express.ru/football/rfpl/clubs/videoreports/korotko-o-spartake-dzadza-k-nam-ne-poedet-1076449/

17:31

честный человечишко

А ведь как тряслись пальцы, нажимающие кнопки, и кипел мозг, ожидающий сенсации!!! Удовлетворённым остался только валенок, в которых заснул соседский кот...

17:29

баламошка

Отличный комментарий) СЭ всё разрулил)

17:24

Фрэнки четыре пальца

Браво!!!!

17:22

Jean4

Вот это новость, весь день ее ждал =)))

17:22

Dzaga

Еще и на главной повесили)

17:13

shpasic

по этому ответу можно целую книгу написать в коллекцию Игоря Яковлевича.

17:11

Paolo Di Canio

Гениально))) новость это отсутсвие новостей ))))

17:11

spqr33

СЭ, спасибо за работу, спасибо за новость!

17:03

Пиитерец

Круче этой новости может быть только интервью с автоответчиком. СЭКС - это прорыв в мире спортивных новостей!

17:00

VentoR

Однако это с(т)ильно...

16:49

lordblack

СЭ, дно пробито!!! Спасибо!

16:47

Лохматый

Охренеть новость: Агент футболиста сказал: "Я ничего вам не скажу!"

16:45

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