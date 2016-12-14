Агент Депая: "Спартак"? Без комментариев"

Кес Плугсма, представитель компании Sports Entertainment Group, ведущей дела полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая, не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере футболиста в "Спартак". Ранее "СЭ" сообщал, что зимой москвичи могут взять 22-летнего форварда в аренду до конца чемпионата России-2016/17.

- Наше агентство не дает публичные комментарии о своих клиентах, - сказал Плугсма. (Гоша ЧЕРНОВ)

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