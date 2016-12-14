Агент Депая: "Спартак"? Без комментариев"

Кес Плугсма, представитель компании Sports Entertainment Group, ведущей дела полузащитника "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая, не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере футболиста в "Спартак". Ранее "СЭ" сообщал, что зимой москвичи могут взять 22-летнего форварда в аренду до конца чемпионата России-2016/17.
- Наше агентство не дает публичные комментарии о своих клиентах, - сказал Плугсма. (Гоша ЧЕРНОВ)
Лучший друг Промеса. Кто такой Депай и зачем он "Спартаку" //
"Спартак": как играть с Депаем, Самедовым и Селиховым?
pakha
Да уж))) Крутая новость))) Я ничего не комментирую!)))))) Автор статьи, возьми с полки пирожок и иди ваяй ещё пару подобных перлов!
19:01
Союз Аполлонович
Срочно номинировать эту статью на Пулитцеровскую премию!
18:25
waleriy
Сколько тут деб илов
18:19
rossoneri
с первым апреля, друзья!
18:09
Ботаникум
Читал комменты к этой "супер-новости" и "хохотался", и сечас РЖУНИМАГУ! Спасибо, парни, за ПОЗИТИВ, родившийся на ПУСТОПОРОЖНЕМ СЭ-ксе!
18:06
Promesov
Может Депай и есть тот загадочный форвард
17:33
Promesov
Ну не сказали же что "НЕТ". Значит есть какие то переговоры и это и хотел сказать автор, а вы и не поняли этого. Плюс кто-то из сэ обещал же до нового года сильного форварда - вот статья на 1.40 про форварда до нового года http://www.sport-express.ru/football/rfpl/clubs/videoreports/korotko-o-spartake-dzadza-k-nam-ne-poedet-1076449/
17:31
честный человечишко
А ведь как тряслись пальцы, нажимающие кнопки, и кипел мозг, ожидающий сенсации!!! Удовлетворённым остался только валенок, в которых заснул соседский кот...
17:29
баламошка
Отличный комментарий) СЭ всё разрулил)
17:24
Фрэнки четыре пальца
Браво!!!!
17:22
Jean4
Вот это новость, весь день ее ждал =)))
17:22
Dzaga
Еще и на главной повесили)
17:13
shpasic
по этому ответу можно целую книгу написать в коллекцию Игоря Яковлевича.
17:11
Paolo Di Canio
Гениально))) новость это отсутсвие новостей ))))
17:11
spqr33
СЭ, спасибо за работу, спасибо за новость!
17:03
Пиитерец
Круче этой новости может быть только интервью с автоответчиком. СЭКС - это прорыв в мире спортивных новостей!
17:00
VentoR
Однако это с(т)ильно...
16:49
lordblack
СЭ, дно пробито!!! Спасибо!
16:47
Лохматый
Охренеть новость: Агент футболиста сказал: "Я ничего вам не скажу!"
16:45