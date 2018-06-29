Агент: "Были варианты в России, но Баланович перейдет в "Шахтер"

Евгений Гайдук, официальный представитель полузащитника "Амкара" Сергея Балановича, рассказал "СЭ" о будущем 30-летнего белорусского игрока.

– Были варианты остаться в России, и они хорошие, но Баланович хочет вернуться в солигорский "Шахтер". Скорее всего, туда и перейдет, – отметил Гайдук.

Баланович выступал в этой команде с 2008 по 2014 годы, затем подписал контракт с "Амкаром". У пермяков отозвали лицензию на участие в премьер-лиге на будущий сезон, и клуб закрылся. Баланович получил статус свободного агента. в "Шахтер" возглавляет экс-тренер "Анжи" и "Кубани" Сергей Ташуев. (Игорь НОВИКОВ)