Агент: "Будущее Сейду Думбья? Из России не обращались, "Спортинг" будет думать"

Мануэль Пирес, представитель форварда "Спортинга" Сейду Думбья, рассказал "СЭ" о том, где может оказаться 30-летний ивуариец.

– Думаю, "Спортингу" потребуется еще время, чтобы принять решение по Думбья, – отметил Пирес. – У клуба изменилось руководство и вопрос с главным тренером еще не решен. Так что клубу потребуется какой-то срок, может быть, на следующей неделе что-то узнаем.

– Из России кто-то обращался?

– Нет. Других предложений тоже не было, потому что "Спортинг" еще ничего не решил.

Накануне руководство "Спортинга" уволило главного тренера Синишу Михайловича, который был назначен на этот пост 18 июня. Причиной послужило решение сербского специалиста без согласия руководства переместить сбор команды в Швейцарию. Это принесло убыток клубу в 300 тысяч евро.

Думбья выступает за "Спортинг" с января, за это время он провел 14 матчей в чемпионате Португалии. (Игорь НОВИКОВ)