Агент Будимира сообщил об интересе "Спартака" и "Локомотива"

Представитель нападающего "Сампдории" Анте Будимира Винченцо Тропиано заявил, что "Спартак" и "Локомотив" заинтересованы в услугах его клиента. 25-летний хорват в этом сезоне сыграл всего в 14 матчах во всех турнирах и забил 1 мяч.

– Могу подтвердить интерес пражской "Спарты" и "Риеки", а также добавлю, что игроком интересуются московские "Спартак" и "Локомотив", - цитирует Calcio Web . Анте пользуется большим авторитетом на рынке в Европе, но и в Италии есть несколько клубов, которые хотели бы подписать его. Но пока он игрок "Сампдории", хотя в этом году ему не дали шанс показать себя. Теперь мы должны выяснить, как будет развиваться ситуация, и тогда поставим точку. Возвращение в "Кротоне"? Посмотрим.