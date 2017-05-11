Агент Брюно утверждает: игроком интересуется "Интер"

Кристоф Энротай, агент нападающего "Крыльев Советов" Жанни Брюно, утверждает, что бельгийцем интересуются "Интер" и "Депортиво". Права на футболиста принадлежат "Эвиану". В текущем сезоне он провел 14 неполных матчей, забил 3 мяча, включая дубль в последней игре с "Уралом"​ (3:1).

– Останется ли Брюно в "Крыльях Советов"? Не могу пока сказать, отмечу лишь, что к Жанни проявляют интерес несколько клубов не из России, – цитирует "Спорт день за днем" Энротая. – Речь идет об испанском "Депортиво" и итальянском "Интере". Из РФПЛ никто по поводу Брюно не обращался.