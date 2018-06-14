Агент: "Большие русские клубы интересуются Диего Рейесом, но пока мы не приняли решение о его будущем"

Матиас Бунге, представитель защитника "Порту" и сборной Мексики Диего Рейеса, рассказал "СЭ" о том, что его клиентом интересуются в России.

– Большие русские клубы интересуются Рейесом, мне поступают звонки, – отметил Бунге. – Но пока что мы не приняли решение о будущем Диего. Зимой тоже были звонки из России – из "Краснодара", "Локомотива" и "Спартака". Но Диего решил остаться в "Порту", чтобы выиграть чемпионат Португалии.

25-летний Рейес отправился в составе сборной Мексики на чемпионат мира-2018, но накануне стало известно, что из-за травмы подколенного сухожилия он не сможет сыграть на турнире и будет заменен. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Рейес провел 12 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативный пас. (Игорь НОВИКОВ)