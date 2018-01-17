Агент: "Бауэр ушел из "Рубина" не из-за финансовых проблем"

Милош Маленович, представитель защитника "Стоук Сити" Морица Бауэра, в беседе с корреспондентом "СЭ" опроверг информацию о том, что "Рубин" решил расстаться с его клиентом из-за финансовых проблем.

– "Рубин" до конца боролся за Бауэра, не хотел его отпускать, – сказал Маленович. – В Казани очень любят его – и тренер, и руководство, и фанаты... Но мы счастливы, что "Рубин" договорился со "Стоук Сити" о трансфере.

– Разве Бауэр ушел не из-за финансовых проблем?

– Другие иностранцы уходят по этой причине, но не Бауэр. Если бы "Стоук" не вышел с предложением о покупке, Мориц остался бы в "Рубине" – тысяча процентов.

– "Рубин" не остался должен футболисту?

- Нет, с этим все в порядке. (Гоша ЧЕРНОВ)