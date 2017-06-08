Агент Бальде Кейта подтвердил факт переговоров с "Миланом"

Агент полузащитника "Лацио" Бальде Кейта Роберто Календа заявил, что сейчас ведет переговоры с "Миланом" по трансферу игрока. 22-летний сенегалец в минувшем сезоне провел 34 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 6 голевых передач.

– Спустя несколько месяцев мы встретились с президентом клуба, – цитирует Sky Sport Italia Календу. – Сейчас трудно говорить о цене игрока. На данный момент "Лацио" не предлагал продлевать соглашение.

Кейта является воспитанником "Лацио" и за главную команду он выступает с 2013 года. Всего он провел в футболке римлян 137 матчей, забил 31 гол и сделал 27 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.