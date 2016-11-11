Агент Азмуна: "Ливерпуль"? Никаких предложений нам не поступало"

Мехди Хагитали, агент нападающего "Ростова" Сердара Азмуна, сообщил, что на данный момент иранец не имеет предложений от других клубов. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны "Ливерпуля", а также голландских ПСВ и "Аякса".

- Читал об интересе к Сердару со стороны "Ливерпуля", но могу сказать, что на данный момент официальных предложений по нему нет вообще - ни от зарубежных, ни от российских клубов, - приводит "Р-Спорт" слова Хагитали. - Азмун не стремится поскорее покинуть клуб. Сейчас его главная цель - стать лучшим форвардом премьер-лиги. К тому же Курбан Бердыев для него как отец, и он хотел бы и дальше работать с этим тренером. Впрочем, если какие-то предложения поступят, мы рассмотрим их.