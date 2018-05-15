Агент Абеля Эрнандеса: "Существует реальное предложение от ЦСКА, но оно слишком низкое"

Форвард "Халл Сити" Абель Эрнандес получил предложение от ЦСКА. Об этом "СЭ" рассказал агент уругвайца Оскар Бентанкур.

- Существует реальное предложение от ЦСКА, но оно слишком низкое, - сказал агент. - Если ЦСКА сделает более серьезное предложение, то я считаю, что шансы добиться согласия Абеля будут высокими.

Большую часть сезона-2017/18 нападающий пропустил из-за травмы. В 10 матчах в составе "тигров" он забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с "Халлом" истекает 30 июня. (Игорь НОВИКОВ)