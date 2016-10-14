13:18 | ФУТБОЛ — Трансферы

Агент 16-летнего хавбека сборной Люксембурга Тилла подтвердил интерес "Баварии" и "Реала"

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Дидье Филипп, агент 16-летнего полузащитника "Метца" и сборной Люксембурга Венсана Тилла, подтвердил, что его клиентом интересуются топ-клубы. Тилл вошел в сферу интересов "Баварии" и "Реала".

– "Бавария" уже вела переговоры, хотела его подписать, но "Метц" не устроили финансовые условия, – цитирует Footmercato Филиппа. – Самому Венсану было важно подписать первый профессиональный контракт с "Метцем". Могу подтвердить, что "Реал" следит за ним. Но это не единственные команды, которые проявили к нему интерес. Другим большим клубам такой игрок интересен. Это необыкновенный талант с волшебной левой ногой. Он может вытворять невероятное. Ему еще предстоит окрепнуть физически, так что это будет фантастический игрок.

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