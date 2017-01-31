13:18 | ФУТБОЛ — Трансферы

Адебайор продолжит карьеру в Турции

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"Истамбул ББ" объявил о подписании нападающего сборной Того Эмманюэля Адебайора. 32-летний африканец проходит медицинское обследование, после которого поставит подпись под контрактом. Турецкому клубу игрок достался бесплатно, так как является свободным агентом. За новую команду форвард будет играть под номером 26.

Последним клубом Адебайора был "Кристал Пэлас", за который тот забил 1 гол в 15 играх.

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Материалы REN-TV

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