20:32 | ФУТБОЛ — Трансферы

Абрамович отказался продавать Косту в "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за 95 миллионов евро

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"Челси" ответил отказом клубу "Тяньцзинь Цюаньцзянь" на предложение о трансфере испанского нападающего Диегу Косты, сообщает TuttoMercatoWeb. Китайский клуб предлагал за 28-летнего форварда порядка 95 миллионов евро, однако в переговоры вмешался российский владелец лондонцев Роман Абрамович. Он отправил руководству "Тяньцзинь" сообщение, в котором попросил забыть об этом трансфере.

Отмечается, что в ближайшее время "Челси" предложит Косте новый контракт с увеличенной зарплатой, чтобы завершить все разговоры о возможном уходе игрока из команды. В текущем сезоне испанец провел 18 матчей в премьер-лиге, забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач.

Ранее "Тяньцзинь Цюаньцзянь" приобрел у "Зенита" бельгийского полузащитника Акселя Витселя за 21 миллион евро.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mark Krass

Жмот, я бы его и за половину от этой суммы продал.)) гипотетически))

20:57

Смерть сусликам

Испортил игроку богатое будущее :)

20:43

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