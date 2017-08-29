Абденнур, которым интересуется "Зенит", прибыл на медосмотр в "Марсель"

Защитник "Валенсии" Аймен Абденнур прибыл в Марсель для прохождения медосмотра и заключения контракта с местным клубом, сообщает L'Equipe. Ожидается, что "Марсель" возьмет его в аренду на 2 года.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендовал "Зенит". Более того, Абденнур прошел медобследование для клуба из Санкт-Петербурга, однако, по информации источника, изменил свое решение о переезде в Россию после того, как интерес к нему проявил "Марсель".

Абденнур выступает за "Валенсию" с 2015 года, всего за команду он провел 43 матча, в которых не отметился результативными действиями. Ранее футболист играл за "Тулузу", "Монако" и "Вердер".

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