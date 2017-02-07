17:42 | ФУТБОЛ — Трансферы

21-летний хавбек сменил "Динамо" на "Младу Болеслав"

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"Динамо" на своем официальном сайте объявило о трансфере полузащитника Владислава Левина в "Младу Болеслав". В нынешнем сезоне 21-летний хавбек был заявлен за "Динамо-2", принял участие в 13 играх ПФЛ, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Осенью Левин дважды выходил на замену за главную команду "Динамо", проведя в общей сложности на поле 9 минут.

За молодежную команду Левин дебютировал в 2013 году, сыграв за четыре сезона 83 матча, отличившись 8 забитыми мячами и став двукратным победителем турнира в составе "Динамо". За основу Левин дебютировал в августе 2015 года в матче с "Мордовией", всего за главную команду он провел 6 матчей.

"Динамо" поблагодарило Левина за игру и пожелало успехов в дальнейшей карьере.

Дополнительная информация

http://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=12600

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