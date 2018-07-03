16-летний воспитанник "Барселоны" перешел в "Монако"

"Монако" объявил о приобретении у "Барселоны" полузащитника Роберта Наварро. С 16-летним испанцем был заключен долгосрочный контракт.

- "Монако" - отличный клуб, который в значительной степени опирается на воспитанников и дает молодым игрокам возможность проявить себя на самом высоком уровне, - отметил Наварро. - Моя цель состоит в том, чтобы упорно трудиться и достичь новых высот.