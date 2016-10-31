В пятницу пройдут финалы ТДК!

"Финал четырех" Турнира дворовых команд Аэртал Крем – грандиозное событие в мире московского любительского спорта. Дворовые команды из всех уголков столицы, а также из Подмосковья бились за право участвовать в нем на протяжении всего года. И вот, наконец, мы увидим главные сражения. Лучшие из лучших в четырех лигах – взрослой, женской, юношеской и ветеранской – сойдутся в одном месте в один день, чтобы выявить победителя в своем дивизионе.

Всего в XVII ТДК Аэртал Крем участвовало около 150 команд. На пути к "Финалу четырех" они прошли через множество испытаний: от групповой стадии до плей-офф. Вчера в последнем туре определились все полуфиналисты. Ими стали:

ВЗРОСЛАЯ ЛИГА. Синяя Пехота, ВФК Подлива, Ромашка, НА-ПАС.

ЮНОШЕСКАЯ ЛИГА. Малая земля, ЛФК Энтерпрайз, ФК Феникс, Рязанка-60 U-17.

ЖЕНСКАЯ ЛИГА. Оскар, Феникс, ЛиКа, Пантера.

ВЕТЕРАНСКАЯ ЛИГА. Вега, ФК Нахимов, ФК Фруктовая, Карабах.

Все эти команды показали качественный и зрелищный футбол – результативный, динамичный и эмоциональный. Многие из них участвуют в ТДК не первый год. Больше всех сезонов провела "Ромашка". Во-первых, эта команда – действующий чемпион. Во-вторых, с 2004 года она не пропустила ни одного розыгрыша и с четырьмя чемпионскими званиями и двумя выигранными Кубками ТДК является самым титулованным участником.

Кстати, в нынешнем "Финале четырех" защищать чемпионский титул будет не только "Ромашка". Женская команда "ЛиКа" тоже является действующим победителем ТДК. А вот в юношеской лиге чемпион прошлого года "Юниор-Динамо-24" выбыл на четвертьфинальной стадии.

"Финал четырех" состоится уже в эту пятницу, 4 ноября, в спорткомплексе "Фестивальный" (по адресу: Москва, Сущевский вал, д.65). Именно здесь определятся все четыре победителя. А награждение будут проводить известные футбольные люди. Кстати, вход свободный. Каждый может прийти и поддержать команды на пути к престижному званию чемпионов ТДК. Начало первых полуфиналов – в 10.30.