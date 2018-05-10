Звезды "Игры престолов" пришли поддержать "Севилью" в матче с "Реалом"

За матчем 34-го тура чемпионата Испании между "Севильей" и "Реалом" с трибун стадиона "Рамон Санчес Писхуан" следили актеры из сериала "Игра престолов". Главные действующие лица одного из самых популярных телесериалов современности поддерживали "Севилью". Компанию им составили пропускавшие встречу из-за травм футболисты севильцев Хесус Навас и Пабло Сарабия​. Отметим, что это уже не первый подобный визит – в ноябре 2016-го актеры и съемочная группа сериала, ряд эпизодов которого снимается в столице Андалусии, также болели за "Севилью" в игре с "Барселоной". (Егор БЫЧКОВ)