Зозуля ждет разрешения ФИФА перейти в испанский клуб

Представитель нападающего "Бетиса" Романа Зозули Владимир Кузьменко подчеркнул, что форвард намерен продолжить карьеру в Испании. По его словам, один из клубов рассматривает возможность аренды игрока, но для этого необходимо получить разрешение от ФИФА.

Ранее украинец расторг арендный контракт с "Райо Вальекано" после натиска ультрас на руководство команды и самого футболиста. Болельщикам не понравилось, что Зозуля имел связи с националистическими группировками на Украине.

Позже ФИФА разрешила нападающему перейти в команду, выступающую в первенстве, которое еще не стартовало.

- Что касается планов "Бетиса" на Зозулю, то в принципе последний разговор был таким, что со следующего сезона тренер на него рассчитывает, - приводит "Сегодня" слова Кузьменко. - Больше никаких заявлений со стороны севильского клуба не было - чтоб он уходил или тому подобное. Тема его ухода из команды до истечения контракта летом 2019 года вообще не поднимается. Да и сам Рома настроен оставаться в чемпионате Испании и продолжить что-то доказывать здесь.

Кстати, есть вариант, что он поиграет в Испании этой весной. На данный момент это юридически невозможно. Но тут такая ситуация. В одном испанском клубе нападающий на очень долгое время "сломался", и они срочно ищут ему замену до конца сезона. Вариант с Ромой их вполне устраивает, они в нем очень заинтересованы. Поэтому мы сейчас пытаемся добиться у ФИФА разрешения. Тут трансферные окна уже роли не играют. Просто хотелось бы сделать это побыстрее, чтобы у Ромы до конца сезона все-таки была игровая практика, чтоб парень хоть немного поиграл.

Сейчас Роман живет в Севилье, ежедневно тренируется с "Бетисом". Кстати, в этом месяце мы выиграли судебный процесс у "Райо Вальекано", и они выплатили Зозуле всю сумму, которую были должны по договору аренды за весь период действия несостоявшегося контракта. Наши юристы сработали очень профессионально. Зарплата, которую Роман получает сейчас, идет полностью со стороны "Бетиса".