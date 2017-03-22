"Зозуля сюда не вернется": фанаты "Райо Вальекано" проводили украинца песней

Болельщики "Райо Вальекано" во время матча второго дивизиона чемпионата Испании против "Овьедо" (2:0) спели песню, посвященную украинскому нападаюему Роману Зозуле. Ранее форвард расторг арендный контракт с клубом после натиска ультрас на руководство команды и самого игрока. Болельщикам не понравилось, что Зозуля имел связи с националистическими группировками на Украине. Теперь футболист, права на которого принадлежат "Бетису", не может быть заявлен за дургую команду до конца этого сезона.

"Зозуля сюда не вернется", - спели фанаты "Райо".