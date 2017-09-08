Зозуля стал игроком аутсайдера второго дивизиона Испании

Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля подписал контракт с "Альбасете", сообщает клубная пресс-служба. Соглашение рассчитано на один сезон. "Альбасете" после трех туров занимает предпоследнее место во втором испанском дивизионе.

Напомним, что 27-летний украинец перешел в "Бетис" летом 2016 года. В составе команды он провел 6 матчей, в которых не забил ни одного гола.

В январе 2017 года его в аренду взял клуб "Райо Вальекано", но из-за конфликта с фанатами форвард моментально покинул команду. В начале сентября "Бетис" расторг контракт с футболистом.