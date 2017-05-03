Зозуля решил на время остаться в Испании

Украинский нападающий Роман Зозуля продолжит тренироваться в Испании в ближайшее время, сообщает Sport Arena. Ранее сообщалось, что 27-летний футболист может стать игроком "Нью-Йорк Космос".

– Могу сказать только одно – пока решили с Ромой остаться здесь, – сказал агент игрока Владимир Кузьменко.

Напомним, что зимой Зозуля должен был отправится в аренду в "Райо Вальекано" из "Бетиса". Украинец расторг арендный контракт с "Райо" после натиска ультрас на руководство команды и самого футболиста. Болельщикам не понравилось, что Зозуля имел связи с националистическими группировками на Украине. Позже ФИФА разрешила нападающему перейти в команду, выступающую в первенстве, которое еще не стартовало.