00:08 | ФУТБОЛ — Испания

Зозуля пропустил тренировку "Бетиса" из-за переговоров с клубом из Китая

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Нападающий "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля получил предложение о переходе в один из китайских клубов, сообщает El Desmarque. Руководство испанской команды, которое считает переход украинца провалом в трансферной селекции, готово расстаться с игроком и разрешило ему пропустить минувшую тренировку коллектива ради переговоров с клубом из Поднебесной.

 
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После перехода из "Днепра" в "Бетис" 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе испанской команды. На счету Зозули четыре матча в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. Во всех встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.

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Материалы REN-TV

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