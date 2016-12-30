Зозуля пропустил тренировку "Бетиса" из-за переговоров с клубом из Китая

Нападающий "Бетиса" и сборной Украины Роман Зозуля получил предложение о переходе в один из китайских клубов, сообщает El Desmarque. Руководство испанской команды, которое считает переход украинца провалом в трансферной селекции, готово расстаться с игроком и разрешило ему пропустить минувшую тренировку коллектива ради переговоров с клубом из Поднебесной.

После перехода из "Днепра" в "Бетис" 27-летний футболист не смог закрепиться в основном составе испанской команды. На счету Зозули четыре матча в чемпионате Испании, в которых игрок не отметился ни одним результативным действием. Во всех встречах украинец появлялся на поле со скамейки запасных.