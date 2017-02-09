Зозуля попросил ФИФА разрешить заявиться за третий клуб в сезоне

Агент нападающего Романа Зозули Владимир Кузьменко сообщил, что игрок направил запрос в ФИФА по поводу возможности перейти в другой клуб этой зимой. Футболист сборной Украины начал сезон в "Бетисе", а в январе клуб отдал его в аренду в "Райо Вальекано". Фанаты "Райо", славящиеся левыми взглядами, обвинили Зозулю в неонацистских взглядах и потребовали клуб отказаться от футболиста. Руководство мадридцев дало возможность Зозуле принять решение о продолжении карьеры в понедельник, но форвард решил взять еще время на раздумья.

- Рома должен был дать окончательный ответ в понедельник, но решил взять еще несколько дней, – цитирует segodnya.ua Кузьменко. – Встречи продолжаются. Их результат и свое решение Рома объявит на пресс-конференции – мы сделаем одну большую для всех СМИ. Ее дату пока не назначали, но надеемся, что она пройдет в Севилье. Хотя из-за большого резонанса, который вызвало это дело, ла лига или Ассоциация футболистов Испании, скорее всего, захотят организовать ее в Мадриде. Но хотелось бы, чтобы это было здесь, на месте. Поездки в Мадрид для Ромы сейчас не очень желательны, для его же страховки. Мы послали запрос в ФИФА, чтобы Зозуле позволили на эти полгода заявиться в тот чемпионат, где трансферное окно еще открыто. Если просьбу удовлетворят, то у нас появятся варианты, начиная от Украины и Норвегии и заканчивая Китаем и Южной Америкой. Главное - разрешение.

Напомним, что если Зозуля вернется в "Бетис", то не сможет играть в официальных матчах до лета, поскольку клуб уже исключил его из заявки. По правилам ФИФА футболист может выступать в течение сезона максимум в двух клубах, однако данное правило может быть нарушено в особых случаях в порядке исключения. Например, в январе 2007 года подобное исключение было сделано для Хавьера Маскерано, который перешел в "Ливерпуль", хотя до этого выступал в "Коринтиансе" и "Вест Хэме".