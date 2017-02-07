Зозуля останется в "Бетисе"

Нападающий Роман Зозуля принял решение остаток сезона провести в "Бетисе", утверждает footballua.tv. Напомним, что аренда 27-летнего форварда в "Райо Вальекано" была отменена из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. Теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба. Руководство ла лиги предложило игроку вернуться в "Райо Вальекано" до конца сезона, либо тренироваться в составе "Бетиса", но без права выхода на поле в официальных матчах.

- Если социальная ситуация вокруг этого перехода останется той же, что и перед началом матча, для Зозули будет невозможным играть за "Райо", - отметил юрист Хосе Лоренцо, представляющий интересы Зозули. - Впрочем, никаких подтверждений еще нет. Во вторник мы проведем несколько важных встреч, и сделаем окончательное решение.