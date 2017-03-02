Зозуля не смог договориться с "Райо Вальекано" о своем будущем

Руководство "Райо Вальекано" и украинский нападающий Роман Зозуля провели переговоры в Мадриде, сообщает пресс-служба клуба. Стороны не достигли компромисса и еще будут встречаться для разрешения ситуации, сложившейся в последний день трансферного окна. Клуб не будет делать каких-либо официальных заявлений до завершения переговоров, чтобы не отвлекать внимание от команды.

Напомним, что зимой Зозуля, права на которого принадлежат "Бетису", был арендован "Райо Вальекано". Фанаты мадридцев выступили против того, чтобы нападающий выступал за клуб, обвинив его в проявлении националистических взглядов. Руководство "Райо" захотело вернуть игрока в "Бетис", но в этом сезоне форвард не может играть за севильцев, потому что был вычеркнут из заявки на сезон.