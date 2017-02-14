15:30 | ФУТБОЛ — Испания

Зозуле разрешили вернуться в "Днепр", но клубу запрещено регистрировать новичков

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Нападающий Роман Зозуля получил от Международной федерации футбола (ФИФА) разрешение на переход в третий клуб в течение одного сезона. Форвард обратился в организацию с подобной просьбой из-за того, что "Райо Вальекано" отменил аренду из "Бетиса" из-за конфликта игрока с болельщиками. Фанаты мадридцев были недовольны политическими взглядами 27-летнего украинца.

Футболист отказался от расторжения контракта, а клуб дал Зозуле время на раздумья. Отметим, что нападающий не сможет вернуться в "Днепр", из которого он переходил в "Бетис", потому что УЕФА запретил днепропетровцам подписывать новичков. Украинский клуб не может регистрировать новых игроков из-за задолженностей перед футболистами и персоналом.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Да в "гнездо" к Калом'мойскому "зозуля" и сама вряд ли захочет: ведь весьма реально не получить за работу НИ ШИША!

17:01

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