Зозуле разбили голову в дебютном матче за "Альбасете"

Нападающий Роман Зозуля дебютировал в "Альбасете" в матче 4-го тура испанской ла лиги 2 против "Луго" (0:1). Украинский форвард вышел на замену на 55-й минуте. Болельщики тепло встретили новичка команды. Результативными действиями игрок отметиться не смог, по ходу поединка он разбил голову в борьбе с защитником соперника.

Для Зозули эта игра стала первой с начала года. В январе "Бетис" сдал его в аренду в "Райо Вальекано", но после протестов фанатов "Райо", форвард вынужден был вернуться обратно. Заявка на вторую половину сезона была закрыта, и Зозуля поддерживал форму самостоятельно.