Зинедин Зидан: "Знаю, что не буду тренером "Реала" 10 лет"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что старается делать все, что в его силах, чтобы добиться успеха. Он также добавил, что знает, что не будет руководить мадридцами 10 лет.

Напомним, сегодня Зидан был признан лучшим тренером Франции по итогам 2017 года по версии журнала France Football.

– Зинедин Зидан больше не игрок "Реала", его больше не существует. Зато теперь Зидан строит карьеру тренера, – приводит AS слова Зидана. – Я знаю, что когда-нибудь мое время в "Реале" закончится, и я делаю все, что в моих силах, чтобы добиться успеха.

Я говорю себе: "Если у меня осталось 10 дней, то я буду проживать эти 10 дней по максимуму, если это будет шесть месяцев, я проживу эти шесть месяцев по максимуму". Я знаю, что не буду тренером "Реала" 10 лет.

В прошлом году мадридцы под руководством французского специалиста выиграли пять трофеев – чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Суперкубок Европы (второй подряд), клубный чемпионат мира (второй подряд) и Лигу чемпионов (второй подряд).