Зинедин Зидан: "Жест Роналду в адрес Бензема - невероятен"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 25-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (4:0) рад тому, что его команда сохранила свои ворота в неприкосновенности. Специалист также отметил жест Криштиану Роналду в адрес Карима Бензема.
– Игра "Реала" и жест Роналду в адрес Бензема были приятными моментами в этом матче, – цитирует Sport-English Зидана. – Я рад, что мы забили четыре мяча и не пропустили. Атмосфера в раздевалке очень важна для меня. У нас были тяжелые моменты, но сейчас у нас все хорошо. Жест Роналду был невероятен. Сегодня Бензема заслужил свой гол.
Мы хотим, чтобы все наши игроки были готовы на 100 процентов. BBC и Лукас Васкес – сегодня были очень хороши. Бэйл показал отличную игру. Он провел 90 минут на той позиции, на которой ранее не играл, и это сработало. Это вызвало проблемы у крайнего защитника "Алавеса" Алексиса.
Напомним что на 89-й минуте матча Бэйл заработал для своей команды пенальти. Штатный пенальтист команды Роналду, который уже на тот момент отметился дублем в ворота "Алавеса", уступил право исполнить одиннадцатиметровый Бензема.
viktomakarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
01:29
wilde
Не хооооояе уйти на пенсию с кличкой Пеналду...))
23:16 24 февраля