Зинедин Зидан: "Жест Роналду в адрес Бензема - невероятен"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 25-го тура чемпионата Испании против "Алавеса" (4:0) рад тому, что его команда сохранила свои ворота в неприкосновенности. Специалист также отметил жест Криштиану Роналду в адрес Карима Бензема.

– Игра "Реала" и жест Роналду в адрес Бензема были приятными моментами в этом матче, – цитирует Sport-English Зидана. – Я рад, что мы забили четыре мяча и не пропустили. Атмосфера в раздевалке очень важна для меня. У нас были тяжелые моменты, но сейчас у нас все хорошо. Жест Роналду был невероятен. Сегодня Бензема заслужил свой гол.

Мы хотим, чтобы все наши игроки были готовы на 100 процентов. BBC и Лукас Васкес – сегодня были очень хороши. Бэйл показал отличную игру. Он провел 90 минут на той позиции, на которой ранее не играл, и это сработало. Это вызвало проблемы у крайнего защитника "Алавеса" Алексиса.

Напомним что на 89-й минуте матча Бэйл заработал для своей команды пенальти. Штатный пенальтист команды Роналду, который уже на тот момент отметился дублем в ворота "Алавеса", уступил право исполнить одиннадцатиметровый Бензема.