Зинедин Зидан: "Запрет на регистрацию новичков не повлияет на "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что предстоящий запрет на регистрацию новичков не сильно повлияет на его команду. Напомним, ФИФА запретила мадридцам подписывать новых игроков в течение следующих двух трансферных окон.

– Я думаю, что этот запрет на нас не повлияет, – цитирует L’Equipe Зидана. – Потому что я доволен тем, какая у меня команда сейчас есть. Я доволен своими игроками, а они счастливы быть в клубе. Без проблем работал бы с этой самой командой без изменений на протяжении двух-трех лет.