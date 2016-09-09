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Зинедин Зидан: "Запрет на регистрацию новичков не повлияет на "Реал"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что предстоящий запрет на регистрацию новичков не сильно повлияет на его команду. Напомним, ФИФА запретила мадридцам подписывать новых игроков в течение следующих двух трансферных окон.

– Я думаю, что этот запрет на нас не повлияет, – цитирует L’Equipe Зидана. – Потому что я доволен тем, какая у меня команда сейчас есть. Я доволен своими игроками, а они счастливы быть в клубе. Без проблем работал бы с этой самой командой без изменений на протяжении двух-трех лет.

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