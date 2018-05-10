Зинедин Зидан: "Я – тренер, и я определяю состав на матч"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после поражения от "Севильи" в матче 34-го тура чемпионата Испании (2:3) отметил, что во втором тайме команда играла лучше, чем в первом. Также он признал, что капитану мадридцев Серхио Рамосу не повезло, так как он не забил пенальти и отметился автоголом.

– Во втором тайме мы сделали все, чтобы вернуться в игру, – цитирует пресс-служба клуба Зидана. – Мы не преуспели в штрафной соперника. Там мы ничего не сделали, особенно в первом тайме. Во второй половине мы стали играть лучше. Не виню игроков, потому что во втором тайме они постарались. Я не жалею о том, что провел ротацию. С завтрашнего дня мы вернемся к работе, и это поражение не повлияет на завершение сезона. У нас много игр, поэтому игрокам нужен отдых. Я – тренер, и я определяю состав на игру. Рамос? Он наш капитан, и каждый раз, когда мы приезжаем на матч с "Севильей", с ним происходит что-то.