Зинедин Зидан: "Я разочарован, потому что в матче с "Атлетико" потеряли два очка"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 31-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (1:1) отметил, что его команда потеряла два очка, а не заработала одно в этой встрече. По его словам, этот результат не повлияет на чемпионскую гонку.

- Я разочарован тем, что в последние пять минут матча мы потеряли концентрацию, - приводит sport.es слова Зидана. - Сегодня могли и проиграть. Я не могу сказать, что "Атлетико" провел хороший матч, но во второй половине мы играли слабее. Потеряли два очка, а не заработали одно. Но я не думаю, что этот результат повлияет на интригу в чемпионате. Я уже говорил, что борьба будет до последнего тура.