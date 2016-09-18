Зинедин Зидан: "Я очень доволен игрой Хамеса Родригеса"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после игры 4-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (2:0) похвалил полузащитника Хамеса Родригеса за проделанную работу. По слухам, у специалиста и колумбийца сложились не самые лучшие отношения.

– Мы проделали хорошую работу с первой до последней секунды, – цитирует Marca Зидана. – Хотя в начале встречи у нас возникали некоторые сложности. Я очень доволен игрой Хамеса. Суть не только в его голе, но и в его игре. Он смотрелся очень здорово, и я рад за него.

Трансляция матча "Эспаньол" - "Реал"