23:59 18 сентября | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Я очень доволен игрой Хамеса Родригеса"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после игры 4-го тура чемпионата Испании против "Эспаньола" (2:0) похвалил полузащитника Хамеса Родригеса за проделанную работу. По слухам, у специалиста и колумбийца сложились не самые лучшие отношения.

– Мы проделали хорошую работу с первой до последней секунды, – цитирует Marca Зидана. – Хотя в начале встречи у нас возникали некоторые сложности. Я очень доволен игрой Хамеса. Суть не только в его голе, но и в его игре. Он смотрелся очень здорово, и я рад за него.

Трансляция матча "Эспаньол" - "Реал"

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