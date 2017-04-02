Зинедин Зидан: "Я никогда не возглавлю "Барселону"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что не намерен тренировать главного оппонента мадридского клуба – "Барселону". Ранее легенда столичной команды Рауль заявил, что не может утверждать, что никогда не будет работать в стане сине-гранатовых.
– Могу ли я когда-нибудь возглавить "Барселону"? Нет, – цитирует Marca Зидана. – Теперь у вас есть заголовок для следующего выпуска газеты.
эстонский армеец
Осталось подождать , когда "Бавария" даст пинка "Реалу", плюс если не станут чемпионами Испании - тогда пойдёшь на отдых "великий королёк".
10:56
shpasic
ну, это не так смешно, как слова Карпина о том, что он не возглавит ЦСКА.
10:12
Borhes
Не каждый хороший футболист - хороший тренер. Реал Мадрид и сторож с птицефабрики может тренировать )) Хуже эти звезды игроки от этого точно не станут ))
10:07
avu1956
Перестаньте хрень писать. Ему никто и не предложит.
09:58