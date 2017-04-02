Зинедин Зидан: "Я никогда не возглавлю "Барселону"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что не намерен тренировать главного оппонента мадридского клуба – "Барселону". Ранее легенда столичной команды Рауль заявил, что не может утверждать, что никогда не будет работать в стане сине-гранатовых.

– Могу ли я когда-нибудь возглавить "Барселону"? Нет, – цитирует Marca Зидана. – Теперь у вас есть заголовок для следующего выпуска газеты.