09:50 | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Я никогда не возглавлю "Барселону"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул, что не намерен тренировать главного оппонента мадридского клуба – "Барселону". Ранее легенда столичной команды Рауль заявил, что не может утверждать, что никогда не будет работать в стане сине-гранатовых.

– Могу ли я когда-нибудь возглавить "Барселону"? Нет, – цитирует Marca Зидана. – Теперь у вас есть заголовок для следующего выпуска газеты.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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эстонский армеец

Осталось подождать , когда "Бавария" даст пинка "Реалу", плюс если не станут чемпионами Испании - тогда пойдёшь на отдых "великий королёк".

10:56

shpasic

ну, это не так смешно, как слова Карпина о том, что он не возглавит ЦСКА.

10:12

Borhes

Не каждый хороший футболист - хороший тренер. Реал Мадрид и сторож с птицефабрики может тренировать )) Хуже эти звезды игроки от этого точно не станут ))

10:07

avu1956

Перестаньте хрень писать. Ему никто и не предложит.

09:58

Материалы других СМИ
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