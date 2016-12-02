Зинедин Зидан: "Я не самая достойная кандидатура на звание лучшего тренера года"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан уверен, что его слишком рано зачислили в кандидаты на лучшего тренера года. Специалист считает, что есть более достойные кандидатуры.

– Я каждый день учусь, нахожу что-то новое в профессии, в которой я нахожусь так мало времени, – цитирует тренера AS. – Есть более достойные кандидаты, которые заслуживают звания лучшего. Чтобы стать отличным тренером, нужно много времени, и им я буду наслаждаться.

44-летний специалист был назначен на свой пост в "Реале" в начале 2016 года. Под его руководством мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.