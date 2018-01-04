Зинедин Зидан: "Я могу загадывать наперед не больше, чем на полгода"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что ничего не знает о своем будущем в команде. По его словам, уверенность есть лишь в том, что он сможет закончить сезон в Мадриде.

– Грустно, но никогда ничего не знаешь о будущем, – цитирует Goal Зидана. – Я постараюсь закончить сезон наилучшим образом, потому что у нас есть все шансы снова победить. Это меня мотивирует. Я не могу загадывать дальше, чем на полгода вперед.

Новички? Мы можем подписать кого-то до 31 января. Это может произойти. Но я доволен своей командой. В любом случае я отвечаю за результат, несу ответственность за выбор состава. Если что-то пойдет не так, я не стану никого винить. Мы ведем борьбу еще в трех турнирах. В июне посмотрим, как все закончится.