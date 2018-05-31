Зинедин Зидан: "Я люблю "Реал" всем сердцем, но пришла пора для перемен"

Французский специалист Зинедин Зидан, объявивший сегодня с поста главного тренера "Реала", отметил, что провел лучшие годы в клубе, но пришла пора для перемен. По его словам, болельщики всегда поддерживали его.

- Я люблю этот клуб всем сердцем, он дал мне все в этой жизни, я чувствую, что провел здесь лучшее свое время, - отметил Зидан. - Понимаю, что многим болельщикам мое решение кажется бессмысленным, но я думаю иначе. Пришла пора для перемен.

У "Реала" потрясающие болельщики. И как тренер, и как игрок я всегда чувствовал поддержку от них. И за это я хочу поблагодарить каждого из них. В прошедшем сезоне были тяжелые моменты, мы прошли через них, слышали свист в свой адрес, но это - часть этого клуба, у него очень требовательные поклонники, но игроки нуждаются в них.