Зинедин Зидан: "Я говорил уже, что Мбаппе едва не перешел в "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отказался комментировать слухи о том, что его клуб уже договорился о подписании нападающего "Монако" Кильяна Мбаппе. При этом он похвалил 18-летнего форварда.

– Я уже слышал, что Мбаппе почти перешел в "Реал". Я ранее говорил, что в более юном возрасте он чуть не перешел в мадридский клуб, – цитирует AFP Зидана. – Он этого не сделал. Мбаппе провел выдающийся сезон. Но я сосредоточен на тех игроках, которые есть в моем распоряжении. Даже если у меня есть какое-то мнение, я не буду говорить об игроках, которые не принадлежат моему клубу.