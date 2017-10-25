Зинедин Зидан: "Я готов к тому, что все для меня в "Реале" когда-нибудь закончится"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отметил, что ему было очень приятно получить звание лучшего тренера года от ФИФА. При этом он подчеркнул, что рано или поздно придется потесниться с вершины.

– В карьере, в сезоне, в жизни всегда есть взлеты и падения, – цитирует A Bola Зидана. – Если вы опустились, то должны знать, как подняться. Если вы на вершине, то должны удерживаться там как можно дольше. Но я знаю, что когда-нибудь все для меня в "Реале" закончится. Я готов к этому. Но пока я доволен тем, что мы с клубом переживаем. Я знаю, что этот клуб привык к титулам и победам. Тут собраны великие игроки. Однако трофеи всегда тяжело даются.