Зинедин Зидан: "Я доволен работой Бензема, хотя фанаты могут требовать от него большего"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил на критику в адрес нападающего команды Карима Бензема. Форвард подвергается критике со стороны фанатов за низкую результативность.

– Журналисты могут писать что угодно, но для меня важнее то, что я вижу на тренировках, – цитирует AS Зидана. – Я доволен его работой. Конечно, болельщики могут просить от него большего. Мне порой обидно, когда критикуют игроков, но иногда критика помогает расти. Я не против критики в целом. Бензема помогает забивать другим. Он сам может быть более результативным, но мне нравится, что он готов помочь партнерам.