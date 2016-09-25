Зинедин Зидан: "Я доволен игрой "Реала" в матче с "Лас-Пальмасом"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул после матча 6-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (2:2), что остался доволен игрой своей команды, несмотря на ничейный результат. Специалист отдал должное сопернику.

– Мне не понравилось то, что "Лас-Пальмас" забил нам два гола, – приводит официальный сайт "Реала" слова Зидана. – Но в целом мы играли неплохо. Моя команда создала немало хороших моментов, но концентрации в этих эпизодах не хватало. Мы контролировали ход встречи, и я доволен действиями футболистов. "Лас-Пальмас" – хорошая команда. Турнирная таблица отражает их силу.