00:57 25 сентября | ФУТБОЛ — Испания

Зинедин Зидан: "Я доволен игрой "Реала" в матче с "Лас-Пальмасом"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подчеркнул после матча 6-го тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" (2:2), что остался доволен игрой своей команды, несмотря на ничейный результат. Специалист отдал должное сопернику.

– Мне не понравилось то, что "Лас-Пальмас" забил нам два гола, – приводит официальный сайт "Реала" слова Зидана. – Но в целом мы играли неплохо. Моя команда создала немало хороших моментов, но концентрации в этих эпизодах не хватало. Мы контролировали ход встречи, и я доволен действиями футболистов. "Лас-Пальмас" – хорошая команда. Турнирная таблица отражает их силу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

что за бред он несет, какая таблица, следующий матч с Эйбаром, он на таком же месте как Лас Пальмас, тоже в ничью сыграет пропустив за 5 минут до конца и будет доволен?

01:33 25 сентября

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Материалы других СМИ