Зинедин Зидан: "Взяли игру под контроль, забив трижды за полчаса"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан остался доволен игрой команды в матче чемпионата Испании с "Эйбаром" (4:1). По его словам, мадридцы хорошо отреагировали на последние неудачи.

– Мы здорово ответили на все, – цитирует AFP Зидана. – Нам удалось быстро взять игру под свой контроль, забив три гола за полчаса. Мы знали, что поле будет сложным, давление – сильным. Но быстро забили, а потом спокойно довели игру до победы. Я доволен Бензема, его двумя голами, его причастностью к двум другим голам. Он провел большую игру. Но и другие игроки были хороши. Теперь нужно получше восстановиться к игре с "Наполи".