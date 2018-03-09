Зинедин Зидан: "Всем, кто любит футбол, нравится Бензема"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан вступился за форварда своей команды Карима Бензема. Французский специалист уверен, что его соотечественник вернет результативность.

– Карим не должен останавливаться, потому что мы знаем, чего он достиг за девять лет в "Реале", – передает managingmadrid.com слова Зидана. – Я действительно люблю его как игрока. Он делает очень много для команды, и голы придут. Всем, кто любит футбол, нравится Бензема.

В нынешнем сезоне на счету Бензема восемь мячей и восемь голевых передач в 32 матчах за клуб.