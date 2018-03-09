19:08 | Футбол — Испания

Зинедин Зидан: "Всем, кто любит футбол, нравится Бензема"

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан вступился за форварда своей команды Карима Бензема. Французский специалист уверен, что его соотечественник вернет результативность.

– Карим не должен останавливаться, потому что мы знаем, чего он достиг за девять лет в "Реале", – передает managingmadrid.com слова Зидана. – Я действительно люблю его как игрока. Он делает очень много для команды, и голы придут. Всем, кто любит футбол, нравится Бензема.

В нынешнем сезоне на счету Бензема восемь мячей и восемь голевых передач в 32 матчах за клуб.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Про настольны штоле?

20:41

Player124

Это значит, что подавляющее число болельщиков и специалистов футбол не любят, по мнению Зидана? Оригинально. По теме - Бензема - дно. Его уровень - Труа или Лорьян.

20:31

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